4 Gaya Rambut Pria yang Tak Lekang Oleh Waktu

JANGAN kira hanya wanita yang memiki banyak potongan rambut yang bisa divariasikan sepanjang waktu. Pria pun jika ditilik, juga memiliki beragam gaya potongan rambut yang bervariasi.

Jika Anda berniat ingin mengubah penampilan, beberapa potongan rambut selebriti pria Hollywood ini bisa Anda jadikan referensi. Because, they haircuts never go out of style!

Ryan Reynolds

Temui hairstylist Anda dan minta padanya untuk memotong tipis bagian kanan dan kiri rambut lalu sisakan bagian atas tak terlalu panjang.

(foto:esquire)

Pharell Williams

Untuk pria penyuka kebebasan, tanpa perlu banyak perawatan dan produk rambut, gaya potongan rapper satu ini bisa diterapkan.

(foto:esquire)

David Bekham

Potongan rambut suami Vitoria Bekham ini memang abadi dan selalu diminati banyak pria. Gunakan pomade atau gel untuk mendapatkan penampilan yang lebih sleek.