Diakui sebagai Supermodel Hits, Bella Hadid Bersyukur

2016 bisa dibilang jadi tahun yang mengesankan dan sangat memorable bagi supermodel Bella Hadid.

Bagaimana tidak, di tahun ini Bella mendulang banyak pencapaian gemilang dalam karirnya sebagai seorang supermodel. Mulai dari berhasil masuk dan debut sebagai salah satu Victoria Secret’s angel, didapuk sportwear brand raksasa dunia Nike untuk jadi muse teranyar, berjalan di pagelaran busana rumah mode dunia, Moschino, Versace, Chanel hingga berkolaborasi dengan lini perhiasan dengan bertindak sebagai desainer aksesori. Di mana kesemuanya ini diraih sekaligus oleh adik kandung Gigi Hadid pada 2016 ini. Belum lagi dengan pencapaian sebagai Model of the Year oleh industri modeling dunia belum lama ini.

Dengan sederet prestasi gemilang yang diraih Bella, model 20 tahun ini mengungkapkan bahwa 2016 adalah tahun yang menakjubkan untuk dirinya secara pribadi. Ia mengaku bahwa ia sangat beruntung, istimewa dan bersyukur bisa berkarir dan berprestasi sebagai model, ditambah dengan banyaknya kesempatan emas yang ia dapatkan untuk bisa bekerja sama dengan banyak sosok-sosok berpengaruh dan berbakat dalam dunia industri fashion dan modeling dunia.

I feel so grateful..thank you to every single person I have had the privilege of working with this year and everyone that believed in me and supported me along the way. i feel so damn lucky to call this my job and to work with such inspiring, talented people everyday..i will keep working hard❤I love you so so so so much! ❤💋🥀 A video posted by Bella Hadid (@bellahadid) on Dec 22, 2016 at 7:06pm PST

Rasa syukur dan terimakasihnya ini, Bella ungkapkan melalui unggahan video singkat di akun Instagramnya, Jumat 23 Desember 2016.

"I feel so grateful..thank you to every single person I have had the privilege of working with this year and everyone that believed in me and supported me along the way. i feel so damn lucky to call this my job and to work with such inspiring, talented people everyday. I will keep working hard I love you so so so so much! ,” tulis Bella sebagai caption video singkat tersebut.

Selain itu Bella juga menuliskan pesan yang berbunyi ‘What a crazy way to end the year This is such a huge honor !!! Industry's vote!!! Thank you SO much to everyone in the industry that voted, everyone I've worked with and @modelsdot for all of the love and support ... this really means so much to me And congrats Kenny I love you,”.

Di mana pesan ini terkait perihal prestasi terbarunya terpilih sebagai Model of the Year. Bersamaan dengan pesan ini, Bella juga tidak lupa untuk mengucapkan selamat untuk rekan sejawat sekaligus sahabat karibnya, Kendall Jenner yang juga meraih predikat Model of the Year kategori pilihan masyarakat umum. Demikian seperti dilansir Toggle, Jumat (23/12/2016).