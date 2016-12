Rekomendasi Sarapan: Unik dengan Menu Nasi Goreng Kopi

Judul @videomasak nya dah unik banget. Penasaran buat coba. . . Nasi Goreng Kopi ala @idn.tv thanks buat @resepyummy nya . Bahan nasi goreng kopi: * ¼ siung bawang bombay * 3 siung bawang bombay * 1 batang daun bawang * 50 gr udang * 1 sdt cabe kering * 1 sdt paprika bubuk * 2 buah cabe rawit * 1 sdm saus tiram * 1 sdm saus tomat * Paprika merah, kuning, hijau * 2 butir telur * 15 gr kopi bubuk * Nasi putih * Lada hitam * Garam . Cara membuat nasi goreng kopi: 1. Panaskan butter, masukkan udang, cabe kering, dan paprika, lalu masak hingga matang. Bumbui lada dan garam, kemudian angkat dan sisihkan. 2. Panaskan butter, tumis bawang bombay, bawang putih dan daun bawang. Masak hingga harum, lalu masukkan paprika merah, kuning, hijau. 3. Masukkan nasi putih, tambahkan saus tiram, saus tomat, kopi bubuk, lalu aduk hingga rata. 4. Tambahkan Lada dan Garam, aduk hingga tercampur rata. 5. Masukkan udang, kemudian sajikan. . . #doyanmasak_nasi . . #food #recipes #IDNtv #IDNtvYummy #yummy #foodrecipe #foodrecipes #nasi #nasigoreng #kopi #nasigorengkopi #makanan #resepmudah #goreng #indonesianfood #reseponline #foodblogger #instarecipe #instadaily #dailyrecipes #instavideo #video #videooninstagram #stepbystep

