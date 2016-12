Tahun Baru 2017: Pendopo Wali Kota Bandung Spesial Dibuka Setiap Hari

Belum pernah wisata sejarah ke pendopo walikota Bandung ? Pendopo ini usianya sudah 2 abad. Kalo beruntung, Mau melihat penampakan walikota Bandung? Mulai besok 25 Desember 2016 sd tgl 1 januari 2017 terbuka setiap hari untuk wisata umum dari jam 09.00-12.00. dan 13.30-16.00. Selanjutnya terbuka untuk wisata hanya setiap Sabtu Minggu di jam yang sama. Silakan datangi rumah bersejarah rakyat Bandung ini. Hatur Nuhun. *mohon berpakaian yg sopan, tidak parkir di pendopo dan tidak bawa makanan minuman juga mantan.

A video posted by M Kamil (@ridwankamil) on Dec 24, 2016 at 7:37am PST