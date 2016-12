TAHUN BARU 2017: Waktu Terbaik untuk Lakukan Perjalanan Liburan dengan Bayi

SETELAH menahan diri untuk tidak travelling selama hamil besar dan setelah melahirkan, ibu mungkin rindu untuk menikmati dunia luar, terutama di liburan tahun baru ini. Namun, kapan waktu terbaik untuk mengajak bayi liburan?

Semua tergantung persiapan dan kenyamanan Anda yang mengerti kebiasaan bayi Anda. Anda harus pahami dulu kapan waktu "terbaik" atau "terburuk" bagi mereka dengan mengetahui jam biologis anak Anda, agar perjalanan lebih menyenangkan bagi semua orang.

Contohnya, ketika bayi Anda cenderung rewel di pagi hari, agar perjalanan tenang Anda bisa pergi naik mobil, ikut jadwal kereta, atau penerbangan di malam hari. Bepergian selama waktu tidur siang anak juga dapat membuat perjalanan lebih nyaman.

Mulai perjalanan di dini hari saat anak Anda masih tidur bisa membuat Anda dapat mengemudi dengan nyaman selama beberapa jam. Tapi, Anda harus bersiap ketika bayi Anda rewel di tengah jalan atau setelah perjalanan berjam-jam.

Terbang atau mengemudi di malam hari bisa memberi keuntungan juga. Jika perjalanan Anda bertepatan dengan waktu tidur tak lama setelah menyusui, anak mungkin bisa tidur sepanjang perjalanan. Keuntungan lain adalah penerbangan malam yang biasanya lebih murah.

Tapi jangan sampai Anda stres atau terlihat kelelahan karena perjalanan yang melelahkan bersama bayi Anda. Jika Anda kelelahan sebelum sampai di tujuan, anak Anda mungkin akan bingung atau gembira dengan lingkungan barunya. Demikian seperti dilansir dari Babycenter, Selasa (27/12/2016).

