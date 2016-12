Mengenang George Michael yang Berhasil Memadukan Musik dan Fashion

GEORGE Michael meninggal bertepatan di Hari Natal pada usia 53 tahun. Kabar ini mengejutkan para penggemar Michael yang mengikuti lagu-lagunya di era 1980 - 1990an. Ia meninggal dengan damai di atas tempat tidurnya. Meski Michael sudah tidak berkarya di dunia, lagu dan gaya berpakaiannya selalu hal yang menarik untuk disoroti.

Ingat video George Michael dengan lagu yang berjudul 'Freedom 90s'? Video ini disutradarai oleh David Fincher dan menampilkan supermodel Naomi Campbell. Linda Evangelista, Cindy Crawford, dan Christy Turlington. Penampilan para supermodel dari klip itu membuat Gianni Versace bekreasi pada koleksi Fall 1991. Empat model itu pun juga turut berdendang dalam penampilan runway.

Selain para model yang tampil dalam video klip, satu sisi fashion yang membuat George Michael sebagai sosok yang ikonik, ialah jaket kulit tuanya. Seniman generasi 1980an ini mempertemukan fashion dan hiburan, serta melebur dalam karyanya. Ia menemukan cara baru untuk memanfaatkannya.

Misalnya saja pada 1984 dengan kolaborasinya bersama Wham! dengan judul 'Wake Me Up Before Yo Go-Go'. ia menampilkan t-shirt putih bertuliskan 'Choose Life'. T-shirt itu dirancang oleh Katharine Hamnett dan kini mengingatkan kita semua akan penyanyi legendaris ini.