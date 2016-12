Si Tampan Zac Efron Kini Menjadi Model Parfum Premium

LEBIH terkenal sebagai aktor berkat perannya sebagai Troy Bolton dalam film ‘High School Musical', kini si tampan Zac Efron bisa memasukkan satu lagi daftar dalam resume nya sebagai selebriti papan atas Hollywood.

Ya, mantan kekasih aktris Vanessa Hudgens ini kemarin baru saja diumumkan sebagai wajah teranyar untuk lini menswear khusus parfum , Hugo Man. Menjadi model terbaru untuk lini parfum pria ini disebutkan adalah sebagai kali pertama bagi Zac.

Dipercaya mewakili brand besar, Zac pun mengaku senang dan bersemangat tentunya. Secara langsung, aktor 29 tahun ini mengekspresikan perasaannya ke dalam akun Instagram pribadinya. “Hey guys- I'm excited to reveal that I will be fronting the new Hugo Man campaign next year- check it out! #YourTimeIsNow ,” tulis Zac dalam caption foto yang berisikan foto dirinya.

Video pendek iklan kampanye parfum Hugo Man dari Zac pun sudah diedarkan di platform sosial media, melalui akun Youtube resmi majalah Cosmopolitan. “Hey I'm Zac Efron, and as you can see, I'm on set today because I am shooting my very first fragrance campaign. Can you guess the brand? I'm very excited to revealed that I am the new ambassador of Hugo Man, your time is now." ucap bintang film 'Baywatch' dalam tayangan video pendek tersebut. Demikian sebagaimana dikutip Toggle, Rabu (27/12/2016).

Selamat untuk Zac Efron akhirnya bisa terpilih sebagai model produk pria!