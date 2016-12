The Hadid Sisters Mendominasi Kategori Supermodel Terpopuler di 2016

INDUSTRI fashion dunia di 2016 diramaikan oleh banyak kemunculan para supermodel-supermodel muda yang semakin hari semakin mengukuhkan eksistensi khususnya di perpetaan industri modeling. Lalu siapa-siapa sajakah sederet supermodel beken dunia yang namanya paling menggaung nan eksis selama 2016 ini? Simak uraiannya dari Okezone di bawah ini.

Gigi Hadid

Setiap hari nama supermodel satu ini pasti menghiasi banyak headline media. Mulai dari gaya berbusananya, kisah kasih asmaranya dengan penyanyi Zayn Malik, dan yang pasti soal jam terbangnya di dunia fashion. Pencapaian karir Gigi sebagai model bisa dibilang sangat gemilang pada 2016 ini. Kakak kandung supermodel Bella Hadid ini mendapat julukan sebagai ratu caltwalk untuk model generasi sekarang. Saat pekan mode dunia berlangsung, dalam sehari saja ia paling tidak bisa hadir berjalan di tiga panggung runway fashion show dari tiga rumah mode dunia berbeda.

Seperti salah satu contohnya saat Milan Fashion Week 2017 beberapa waktu lalu, pertama ia berjalan untuk Moschino kemudian dilanjutkan untuk label Max Mara, lalu terakhir ia juga hadir sebagai model dalam pagelaran busana rumah mode Fendi. Ketenaran dan eksistensi semakin jelas terlihat saat ia didapuk oleh banyak brand terkenal di dunia untuk menjadi brand ambassador dan berbagai majalah high fashion memajang dirinya untuk menjadi model cover. Sebut saja seperti Stuart Weitzman, Guess, Versace, Tommy Hilfiger, hingga Reebok tidak mau ketinggalan mendapuk Gigi sebagai model, tahun 2016 juga mengesankan untuk Gigi karena di tahun inilah ia berhasil mendapatkan cover sampul halaman depan majalah Vogue USA untuk pertama kalinya, tidak ketinggalan bahwa di 2016 ia sudah dua kali berhasil sebagai MC American Music Awards dan masuk sebagai Victoria Secret’s angel.

Di penghujung tahun, Gigi menorehkan prestasi sebagai ‘International Model of The Year’ dalam ajang penghargaan di bidang mode British Fashion Awards 2016 yang dihelat di London pada 5 Desember lalu.

(foto: vogue)

Kendall Jenner

Pecinta dan penikmat fashion mana yang tidak kenal dengan nama satu ini? Belum lama menjalani karir sebagai seorang supermodel profesional, ketenaran Kendall Jenner di peta fashion dunia tidak perlu dipungkiri. Pantas rasanya jika Kendall Jenner disebut sebagai the “it” girl dan menjadi salah satu supermodel yang mewakili generasi milenial di era sekarang. Selain berhasil kembali masuk ke dalam jajaran model Victoria Secret untuk kedua kalinya dan berjalan di banyak pagelaran busana rumah mode dunia, contoh eksistensi Kendall paling jelas adalah saat ia menjadi model cover sampul halaman depan majalah Vogue berbagai negara dalam waktu berdekatan.

Pada 2016 Kendall membabat langsung majalah Vogue Amerika, Australia, Jepang, hingga Spanyol. Selain tampil menghiasi berbagai majalah fashion ternama dunia, pada 2016 Kendall juga didapuk sebagai brand ambassador perusahaan raksasa dunia seperti, Estée Lauder, Mango, hingga La Perla. Tidak ubahnya sang sahabat, yakni Gigi Hadid di penghujung tahun Kendall juga berhasil semakin mengukuhkan eksistensi dengan menyabet titel sebagai Model of the Year Industry Awards oleh The Models.com untuk kategori Model of the Year versi pembaca (Readers’ Choice).