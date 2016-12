Saat Perayaan Natal, Kylie Pakai Jumpsuit yang Sama dengan Taylor Swift

HARI Natal yang jatuh setiap 25 Desember telah dilaksanakan. Semua orang merayakannya dengan sukacita, tak terkecuali dengan si bungsu dari klan Kardashian-Jenner, Kylie Jenner.

Bukan rahasia bahwa kekasih dari Tyga ini tentu sangat menyukai liburan panjang yang sedang berlangsung ini. Untuk busana yang dikenakan pada Natal kemarin Kylie mengenakan nuansa warna yang berbeda.

Natal yang biasanya identik dengan warna hijau, putih atau merah, kali ini Kylie memberi nuansa berbeda. Sebagaimana dilansir TeenVogue, Kylie mengguncang netizen dengan mengenakan jumpsuit hitam berkilauan. One-piece dress dengan kerah yang tinggi dan sleeveless ini total berwarna hitam dan berpayet. Membuat penampilan Kylie bak seorang catwoman.

Dalam foto yang ia unggah ketika mengenakan outfit tersebut, Kylie mengatakan, ”So grateful to be able to experience another over the top amazing Christmas. Thank you God for all my blessings this year."

A photo posted by Kylie (@kyliejenner) on Dec 25, 2016 at 11:22pm PST

Namun, sekilas dress ini mengingatkan kita pada dress yang juga dikenakan oleh Taylor Swift pada kesempatan iHeartRadio Music award beberapa waktu lalu. Bedanya, Tay Tay menggunakan belt sebagai aksesorinya.