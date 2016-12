Intip Keseruan Hary Tanoe dan Putri-putrinya dalam Video Boomerang

KESERUAN antara ayah dan anak-anak umumnya sering terlihat ketika mereka masih kecil saja. Namun, hal ini tak berlaku bagi Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo.

Di usianya yang sudah 51 tahun dan putri-putrinya yang sudah dewasa, Hary Tanoe masih sempat melakukan tugasnya sebagai ayah yang menyenangkan. Hal ini terlihat dari Instagram milik putri keduanya, @valenciatanoe.

Dalam video yang diunggah Valencia, terlihat Hary Tanoe berdiri di tengah keempat putrinya. Dengan mengenakan busana hitam yang senada, mereka beraksi di depan kamera. Uniknya, bukan hanya sekadar foto atau video biasa. Namun, mereka berlima melakukan gerakan yang direkam dengan fitur Boomerang yang tengah hits di kalangan anak muda.

Hary Tanoe yang memakai kacamata hitam turut asyik menggelengkan kepalanya seperti yang dilakukan keempat putrinya. Keceriaan antara ayah dan anak pun terlihat dari ekspresi mereka.

Hary's angels. #fatherdaughters A video posted by Valencia Tanoesoedibjo (@valenciatanoe) on Dec 27, 2016 at 5:48pm PST

“Hary’s angels. #fatherdaughters,” tulis Valencia dalam keterangan video.

Video keseruan yang diunggah Valencia pun mendapat berbagai komentar dari netizen. Bahkan, aktor Ferry Salim memberi komentar memuji pada video ini.

“I love this!!! @valenciatanoe, have a great Holiday to you & family,” tulis Ferry dalam akun @ferrysal1m.



“What a wonderful family,” tulis @yoelsianipar.



“Mantap om HT,” tulis @kevinhimura.