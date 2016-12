Luar Biasa Indahnya Awan Lenticular di Atas Gunung Merapi

PERNAHKAH Anda melihat awan unik yang nampak seperti UFO, gulungan angin tornado, atau mangkok? Jenis awan tersebut disebut awan lenticular yang kerap ditemukan di atas pegunungan. Salah satu pemandangan menakjubkan dari awan ini mungkin ada di foto Gunung Merapi.

Dari akun Instagram Gunung Indonesia, sebuah foto dari @noveriarasyida menunjukkan keindahan pemandangan Gunung Merapi dari Desa Tunggul Arum, Turi, Sleman, Yogyakarta.

Dalam seminggu terakhir cuaca Merapi cenderung tak bersahabat, tulis keterangan foto tersebut. Sementara pemilik foto mengungkapkan kekagumannya, “Momen kece itu hanya bisa terabadikan lewat kamera oleh orang-orang yang peka terhadap alam sekitarnya, nggak perlu kok pergi jauh-jauh nyambangi tempat yang lagi hits untuk berwisata”.

Awan lenticular adalah sejenis awan unik yang biasanya terbentuk di sekitar perbukitan dan gunung-gunung. Ini terbentuk akibat hasil pergerakkan udara di kawasan tersebut.

Berikut sejumlah contoh lainnya keindahan awan lenticular yang berhasil terekam dalam jepretan foto dan diunggah ke media sosial.

