Tips untuk Wanita agar Payudara Tetap Kenyal

SETIAP wanita pasti punya impian memiliki payudara sehat dan besar. Tentu Anda harus memalkukan sesuatu hal yang sehat, seperti dari menjaga pola makan.

Dikutip Allwomanstalk, Rabu (28/12/2016), berikut adalah cara untuk menjaga payudara Anda agar tetap sehat dan keseksiannya tidak pudar. Mau tahu caranya?

Perbanyakan konsumsi serba makanan vitamin C

Payudara selalu membutuhkan asupan vitamin C dan vitamin C. Asupan itu didapat dari makanan untuk membantu menjaga bentuk buah dada Anda. Setiap pagi misalnya, Anda bisa rutin minum jus jeruk, mengonsumsi sayuran dengan vitamin C, dan beberapa cara lainnya.

Hindari mengonsumsi makanan manis

Setiap wanita setidaknya menjauhi makanan serba manis. Tidak cuma memicu penumpukan lemak dalam tubuh, tetapi juga membuat bentuk payudara tidak indah. Maka itu, disarankan wanita tidak makan donat, kue kering, cake, dan beberapa jenis camilan manis lainnya.

Menjaga berat badan

Tidak harus diet ketat, tapi yang penting ANda harus tetap menjaga berat badan ideal. Cara ini tidak cuma menjaga kesehatan Anda secara keseluruhan, tetapi juga membuat buah dada tetap seksi dan bentuknya sempurna.

Pijat payudara

Setiap minggu Anda harus memijat payudara dengan teknik yang benar. Cara ini tidak hanya membuat payudara sehat, tetapi juga membentuk payudara yang kenyal.

Olahraga setiap pagi

Agar payudara tetap kencang, Anda juga harus melakukan kegiatan olahraga rutin. Sederhana saja, Anda bisa melakukan jalan kaki 30 menit, jogging, berenang, dan gym. Pastinya pilih jenis olahraga yang melatih kekuatan otot dada.