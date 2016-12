Kylie Jenner Hadiahkan Set Make-Up Spesial untuk Para Keponakan

APA rasanya jika memiliki seorang tante seperti Kylie Jenner yang notabene adalah seorang fashion dan beauty entrepreneur sukses? Well, mungkin hal ini bisa ditanyakan kepada Penelope Disick dan North West.

Sebagai keponakan perempuan Kylie Jenner, Penelope Disick dan North West pastinya merasakan keuntungan tersendiri soal kosmetik atau peralatan make-up. Hal ini bisa dilihat dari hadiah yang diberikan Kylie pada saat perayaan Natal kemarin.

Memanfaatkan situasi di mana ia memiliki sebuah lini kosmetik sukses, tidak tanggung-tanggung Kylie kemarin baru saja memberikan Penelope dan North masing-masing satu set peralatan make-up lengkap. Di mana satu set peralatan make-up lengkap ini bukanlah set kosmetik Kylie Cosmetics biasa pada umumnya. Spesial untuk dua keponakan tersayang, Kylie membuatkan set make-up ini menjadi special custom.

Satu set peralatan make-up ini hadir lengkap terdiri dari palettes eyeshadow Kyshadows, aneka varian kuas make-up, dan aneka warna liquid lipstik. Set make-up untuk Penelope dibuat Kylie khusus dengan bentuk packaging berwarna merah jambu atau pink,. Sedangkan untuk North khusus dibuat dengan warna ungu.

Only for Penelope 💕 A photo posted by Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) on Dec 26, 2016 at 10:42am PST

Kehadiran satu set make-up spesial dari Kylie untuk Penelope dan North ini, menuai beragam reaksi dari para netizen. Seperti dikutip Hellogiggles, Kamis (29/12/2016) ada yang sontak mengungkapkan rasa iri mereka terhadap Penelope dan North dengan juga berkeinginan untuk memiliki make-up set ini, ada pula yang menyatakan bahwa hadiah sebagus dan selengkap itu sayang hanya diberikan kepada Penelope dan North yang notabene masih balita dan belum terlalu mengerti akan alat make-up, sehingga lebih baik dijual kepada umum saja yang pasti akan sangat tertarik.

“I want this, the Penelope’s”

“It’s nice and all to name makeup after her, but I don’t think she’ll have that much excitement. She’s only THREE. Should just stock this since makeup lovers are going crazy over it, “