Victoria Beckham Siap Raih Penghargaan dari Ratu Inggris

2016 mungkin bisa menjadi tahun yang memorable bagi Victoria Beckham. Pasalnya tepat di detik-detik penghujung tahun, ia menutup manis dengan torehan prestasi.

Ibu empat orang anak ini diberitakan siap menerima penghargaan tertinggi sebagai salah satu rakyat Inggris. Ya, sebagaimana dikutip Yahoo, Kamis (29/12/2016) Victoria dijadwalkan untuk menerima penghargaan dari Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth II akan menganugerahi penghargaan OBE yaitu Officer of the Most Excellent Order of the British Empire.

Penghargaan yang diberikan kepada Victoria tersebut adalah sebagai tanda jasa tanda apresiasi dari Ratu Elizabeth II kepada Victoria atas peran dan dedikasinya sebagai desainer, ikon fesyen, serta aktivis sosial. Victoria dinilai telah memberikan peranan langsung dan upaya maksimal dalam menjalankan dobel peran, yakni sebagai duta PBB di bidang UNAIDS (International Goodwill) sekaligus kesuksesannya di dunia industri fashion.

Terkait soal perannya sebagai duta PBB-UNAIDS, wanita 42 tahun ini sendiri sudah menyandang titel tersebut sejak 2014 lalu dan sudah melakoni serangkaian project untuk meningkatkan kesadaran dan inisiatif mengatasi infeksi virus HIV kepada wanita dan anak-anak. Sedangkan pencapaian istri David Beckham ini di perpetaan fashion dunia sudah tidak periu diragukan lagi, label pakaian Victoria sudah berhasil meraih titel sebagai Designer Brand of the Year dalam British Fashion Awards pada 2011 dan 2014 lalu.

Sementara itu, David Beckham yang tidak lain dan tidak bukan adalah suami dari Victoria disebutkan sudah menerima penghargaan yang serupa sejak 2003 lalu.