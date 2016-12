Apa Saja Beauty Item Terunik yang Pernah Dirilis di 2016?

SELAMA 2016, banyak hal-hal unik yang terjadi di dunia kecantikan. Mulai dari gaya make-up, gaya rambut, hingga alat make-up yang tidak biasa.

Apa saja all about kecantikan yang unik selama 2016 yang mampu membuat kagum hingga geleng-geleng kepala saking nyeleneh nya? Berikut Okezone ulas selengkapnya.

Kuas make-up tongkat sihir Harry Potter

Kemunculan brush make-up dengan bentuk tongkat sihir ala kawanan Harry Potter ini ramai menjadi pembicaraan di media. Kuas make-up cantik sekaligus bernuansa magical yang dinamakan wizard wand make-up ini hadir di waktu yang tepat, pasalnya di 2016 ini juga lah film spin-off serial Harry Potter yaitu Fantastic Beast and Where To Find Them diluncurkan. Ialah Storybook Cosmetics yang meluncurkan brush make-up unik ini sebagai salah satu koleksi make-up bertema Harry Potter, di mana peluncuran kuas ini setelahnya diikuti oleh peluncuran koleksi eyeliner dan palette eyeshadow Harry Potter.

Rambut pixel Super Mario

Tatanan gaya rambut unik yang membuat kagum juga hadir pada 2016 ini. Contohnya adalah inovasi teknik dye art rambut yang diperlihatkan oleh sebuahgrup hairdressing Xpresion Creativos asal Madrid, Spanyol. Xpresion Creativos membuat tampilan dye art rambut pixel bergambar tokoh video game yang populer di era 80’an, Super Mario. Rambut pixel bergambar Super Mario ini dipamerkan oleh Xpresion Creativos pada ajang konferensi gaya rambut di Tokyo, Jepang. Sekilas rambut pixel Super Mario ini hanya terlihat sebagai tampilan highlights warna-warni acak. Namun jika rambut dalam keadaan diam dan ditata lurus maka gambar animasi dari tokoh Super Mario tersebut akan terlihat jelas dan nyata.a

Lipstik berisi bunga