Hah, Celana Legging Motif Daun Ganja untuk Anak-Anak?

FASHION item yang unik kehadirannya memang selalu berhasil menarik perhatian. Tapi apa jadinya jika fashion item yang unik tersebut sudah dianggap melampaui batas?

Adalah sebuah celana legging dengan motif gambar daun ganja yang sedang menjadi pembicaraan. Masalahnya celana legging bergambar daun mariyuana tersebut ditujukan untuk anak-anak. Celana legging mariyuana tersebut dijual oleh Amazone dengan label digital printed leaves, di mana celana legging untuk anak-anak berusia 3 hingga 8 tahun ini dijual secara bebas via situs retail online, JTC/Happy@Life. Di situs retail online tersebut itu sendiri disebutkan bahwa celana legging anak-anak yang dibanderol USD8,18 atau sekira Rp121 ribu ini dibuat dengan menggunakan material bahan 100 persen polyester

Kehadiran celana legging bermotif daun ganja berkedok motif digital printed ini berawal ketika seorang nenek yang membeli celana tersebut untuk kado Natal cucu perempuannya. Namun setelah menyadari ada yang salah soal motif celana tersebut, sang nenek pun langsung mengajukan protes kepada Amazon dan JTC/Happy@Life. “Aku pikir ini adalah sesuatu yang salah, sangat tidak pantas rasanya menjual ini untuk dipakai oleh anak-anak. Ini bukanlah sesuatu yang pantas untuk dijual,” ungkap sang Nenek kepada Huffington Post.

(foto: amazone)

Waktu semakin berjalan, ternyata tidak hanya sang nenek yang melayangkan protes. Para orang tua bahkan aktivis anti obat-obatan terlarang, Drug-Free Charlotte County juga turut serta melayangkan protes yang serupa. Para orang tua tersebut ramai membuat platform sosial media Twitter menjadi ramai dengan cuitan pesan seperti ‘Stop normalizing pot! Sends kids the wrong message,” “This is very inappropriate especially for a kid,”.

Sementara itu Diane Ramseyer mengemukakan protesnya, “Kenapa sih mereka melakukan hal seperti itu? Kalian menjual mengiklankan memberi pesan yang salah kepada anak-anak bahwa mariyuana itu normal adanya,” ungkap Diane selaku executive director Drug-Free Charlotte County dalam pernyataan resminya.

Hadirnya celana legging bergambar motif daun ganja ini sebetulnya bukan kali pertama, jika bicara soal pakaian bertema narkotika yang ditujukan untuk target pasar anak-anak. Sebelumnya juga sudah hadir pakaian dress anak-anak bertema mariyuana yang dijual oleh retail asal Polandia di awal tahun ini, lalu ada juga situs CafePress yang juga menjual pakaian serta aksesori bertema mariyuana dengan emblem-emblem tulisan ‘My parents are potheads,” dan “Hangin’ with my buds.”. Kemudian di kota New Hampshire bahkan ada suatu pusat perbelanjaan yang memasarkan topi, sweatshirts, dan fashion item lainnya dengan slogan bertuliskan ‘I love pot’ ditambah dengan gambar motif daun ganja.

Terkait isu kontroversi ini, hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan atau pernyataan resmi dari pihak Amazon atau JTC/Happy@Life kepada media atau kepada sang Nenek yang mengajukan complaint tersebut. Demikian sebagaimana dilansir Yahoo, Kamis (29/12/2016).