Rindu Masakan Kampung Halaman, Masak Rendang Jengkol Yuk

Yang @doyanmasak cobain resep rendang jengkol ala @maharrany Bahan: # 1/2 kg jengkol, rendam semalaman, rebus, kupas kulitnya. Syukur syukur beli jengkol yang sudah direbus. # air secukupnya. . . . Bumbu: # 5 butir bawang merah # 3 siung bawang putih # 7 buah cabai merah keriting # 2 buah cabai rawit merah /setan. Bila suka pedas bisa ditambahkan. # 2 ruas jahe, geprek. # 2 batang serai, memarkan. # 3 lembar daun salam. # 3 lembar daun jeruk. # kunyit 1 ruas. # laos digeprek. # garam secukupnya. # gula jawa 1 sdt # penyedap bila suka. # minyak untuk menumis. # 1 bungkud santan instant ukuran kecil, misal ka*a . . . . Cara membuat: # haluskan bumbu, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan cabai. # panaskan minyak, tumis bumbu halus hingga harum, masukkan jahe, daun salam, serai dan laos. Tumis hingga bumbu matang dan aromanya sedap. Masukkan jengkol yang sudah direbus hingga empuk kedalam tumisan. Aduk aduk rata. # beri air secukupnya. Masukkan garam, gula, penyedap bila suka, masak hingga meresap. # sebelum air menyusut semua, masukkan santan instant. Masak dengan api kecil hingga air menyusut. Dan bumbu meresap. Test rasa. Siap dihidangkan sesuai selera, suka kuah agak banyak atau kuah kental seperti milik saya. # selamat mencoba, semoga bermanfaat . . . . #Foodvideo #videofood #resep #kuliner #resepyummy #jajanan #videomasak #cookingvideo

