Jembatan Trendi di Bandung Siap Digunakan untuk Tahun Baru

Flyover Antapani sudah selesai sesuai janji. Siap digunakan saat tahun baru. Teknologi baru: Foamy concrete dan Baja lengkung. Dibanding Flyover umumnya dgn panjang serupa, teknologi ini menghemat harga 60 M dan waktu pengerjaan 6 bulan dari biasanya 12 bulan. Hadiah tahun baru untuk warga Anatapani/Arcamanik/Kiaracondong. Mural mozaik keramik ala Gaudi karya seniman @johnmartono. mungkin judul muralnya: "Make Antapani Great Again" foto: berbagai sumber

A photo posted by M Kamil (@ridwankamil) on Dec 28, 2016 at 6:08pm PST