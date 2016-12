TAHUN BARU 2017: Obati Galau dengan Sambut Tahun Baru di Curug

COLD WATER Entah apa yang membawa gua sekarang suka sama curug. Terlepas dari yang awalnya gua takut ke curug, ternyata curug bisa bikin gua nyaman (selain pantai). Mungkin karena gua lagi suka lagu Cold Water-nya Major Lazer. 😂 . Nah, sebenernya momen ke curug itu pas banget buat sekarang. Di saat cuaca ga jelas kadang cerah kadang ujan bikin aing galau, curug bisa membuat hati tenang (halah). Mau cuaca pegimana pun, curug tetep bagus dan enak untuk dinikmati. . And I would like to thank CURUG EXPERTS karena tanpa kalian, gua gabisa melihat curug seindah ini dengan perjalanannya yang warbyasah. 💃🏼 ___________________________________ 📍 Curug Ngebul, Cianjur IF : @irfanpermana15 Captured by me . #d333travelers #lenovoxgetlost #temanjalanlenovo #getlostwithgustindra

A photo posted by Heri Andiyani (@heriand) on Dec 28, 2016 at 3:39pm PST