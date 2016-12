Enam Resolusi Hidup Sehat untuk Diterapkan di 2017

BERUNTUNG bagi Anda yang suka jalan-jalan atau eksplorasi tempat baru. Pasalnya aktivitas ini dapat memberi dampak positif bagi kesehatan dan bisa jadi resolusi hidup sehat di tahun mendatang.

Selain itu, ada sejumlah resolusi hidup sehat lainnya yang cukup mudah diterapkan tahun depan. Yuk simak ulasan selengkapnya, sebagaimana dikutip laman Health, Kamis (29/12/2016).

Kurangi minum alkohol

Banyak manfaat bagi kesehatan jika minuman beralkohol diminum dengan takaran yang tepat. Namun jika berlebihan maka dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Resolusi hidup sehat dengan mengurangi minum minuman beralkohol tahun depan nampaknya bisa Anda terapkan. Sebab, minuman beralkohol secara berlebihan dapat memengaruhi neurotransmitter otak yang dapat meningkatkan risiko depresi, kehilangan daya ingat dan kejang.

Terlebih bagi mereka yang tergolong peminum berat. Risiko serangan jantung, penyakit jantung, hipertensi, stroke, kanker mulut, tenggorokan, hati dan payudara bisa menghampiri.

Perbanyak istirahat

Menjalani hidup sehat perlu adanya istirahat yang cukup. Tahun depan, kurangi nongkrong malam, kurangi bergadang, dan perbaiki kualitas tidur Anda. Kurang tidur selalu dikaitkan dengan risiko tinggi obesitas serta diabetes tipe 2.

Jalan-jalan

Jalan-jalan atau traveling memungkinkan seseorang merasakan pengalaman baru dan memberi penyegaran di otak. Manfaat jalan-jalan ini mampu mengusir stres dan depresi.

“Jalan-jalan dapat membuat Anda lebih segar dan seperti energi Anda diisi ulang. Dengan jalan-jalan, Anda bisa menemukan sesuatu yang baru, banyak belajar dan hal itu bagus untuk tubuh dan jiwa,” ungkap Peter Kanaris, PhD, Public Education for the New York State Psychological Association.

Jalin silaturahmi

Satu tahun belakangan Anda pasti menemukan banyak teman baru. Lantas bagaimana dengan teman-teman lama Anda? Coba tetap jalin silaturahmi dengan mereka dan bina hubungan baik. Sebab sudah banyak penelitian membuktikan bahwa ikatan sosial dapat membuat seseorang hidup lebih lama.

Kemudian kurangnya ikatan sosial dapat merusak kesehatan Anda dengan penyalagunaan alkohol, merokok, kurang olahraga dan obesitas. Penelitian tersebut sudah diterbitkan pada 2010 dalam jurnal Plos Medicine.

Berhenti merokok

Sudah banyak ulasan mengenai bahaya merokok, lantas mengapa kebiasaan buruk ini masih dilakukan? Tahun baru 2017 bisa jadi waktu yang tepat untuk mengubah kebiasaan buruk itu. Berhenti merokok bukanlah perkara mudah. Namun setidaknya Anda bisa perlahan mengurangi merokok setiap hari.

“Ini merupakan salah satu kebiasaan yang sulit dihentikan,” kata Merle Myerson, MD, direktur Program Pencegahan Penyakit Kardiovaskular di St. Luke dan Rumah Sakit Roosevelt, New York.

Pangkas tingkat stres

Sudah sering dapat tekanan dalam kehidupan tahun ini? Coba belajar untuk lebih sabar dan kelola tekanan tersebut agar tidak menjadi benih-benih stres. Pelajari dan pahami tingkat stres Anda agar tidak berdampak pada kesehatan Anda.

“Stres adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan. Relaksasi, tidur, sosialisasi, liburan dan segala sesuatu yang bikin kita senang dapat merilis stres tersebut,” kata Roberta Lee, MD, spesialis kedokteran integratif di Beth Israel Medical Center, New York.