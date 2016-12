Cantik saat Diving, Begini Tips Mengaplikasikan Make-Up ala Chacha Frederica

Hello old man!! Thank you for the shoot my dive buddy @randi_ang .. #diving #divelombok #divegili #lombokboys #gilimeno #giliair #lombokboysdivers #chachadives #chachaonvaca #underthesea #diver #turtle

A photo posted by ChachaFrederica DicoGaninduto (@chachadico) on Dec 26, 2016 at 9:47pm PST