Tampil Makin Seksi, Kylie Jenner Ternyata Punya Stylish Baru

JIKA diperhatikan gaya berbusana Kylie Jenner mengalami suatu transfromasi yang cukup signifikan dari hari ke hari.

Makin ke sini, gaya berbusana adik tiri Kim Kardashian ini semakin berfokus kepada satu model gaya yakni bergaya seksi. Tentu masih ingat bukan gaya seksi Kylie sewaktu menirukan gaya Christina Aguilera dengan hanya mengenakan bikini dan slip pants, saat menghadiri pesta perayaan ulang tahun Christina Aguilera baru-baru ini? Atau berbagai gaya seksinya saat muncul di pekan mode New York belum lama ini.

Soal perubahan gaya penampilannya ini, Kylie sendiri yang mengungkapkannya langsung melalui situs resmi pribadinyathekyliejenner.com. “I’ve really upped my style game over the past few months. That’s thanks to Jill Jacobs! I feel like she’s really amped up my look and I get so excited when we do fittings. She always pulls the coolest stuff.” tulis Kylie.

Lewat pesan yang ditulis Kylie tersebut, maka terungkaplah bahwa di balik adanya transformasi gaya berbusana Kylie ini adalah sebagai hasil dari hadirnya seorang stylist atau penata gaya pribadi baru yang dipekerjakan oleh Kylie. Seperti diketahui bahwa Kylie bersama para saudarinya biasanya selama ini ditangani oleh Monica Rose, kini Kylie menunjuk Jill Jacobs sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengurusi wardrobe dan gaya penampilannya.

A photo posted by Kylie (@kyliejenner) on Dec 24, 2016 at 8:45pm PST

Jill Jacobs sendiri bukanlah sosok asing di kalangan internal keluarga Kardashian-Jenner. Jill sebelumnya adalah asisten langsung Monica Rose, jadi secara gamblang Jill memang ia sudah terbiasa mendandani para anggota keluarga klan Kardashian-Jenner. Perihal mendandani Kylie, Jill mengaku sosok dan aura Kylie sendiri lah yang berperan besar untuk memudahkan pekerjaanya sebagai seorang stylist.

“Banyak pihak yang memperlihatkan kepadaku outfit bertema super seksi, dengan mengatakan bahwa gaya tersebut sangat cocok dengan aura Kylie. Tetapi menurutku, banyak orang yang tidak menyadari bahwa bukan potongan pakaian yang seksi, namun Kylie sendiri lah yang membuat setiap busana yang ia pakai menjadi terlihat tampak seksi. Aku sendiri tidak pernah melihat siapapun yang terlihat seksi dengan sendirinya tanpa usaha, seorang seseksi Kylie yang bisa terlihat sensual hanya dengan dress berpotongan simpel dan sepatu sneakers bahkan celana sweatpants. Kylie memang sudah seksi dari sananya.” papar Jill, seperti dikutip People,Minggu (1/1/2017).

Lebih lanjut Jill juga menyebutkan bahwa selera fashion Kylie yang oke, kurang lebih telah sangat membantu pekerjaannya sehingga menjadi lebih ringan karena Kylie tidak ragu untuk mengemukakan pendapatnya secara vokal.