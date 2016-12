Lini Kosmetik Kylie Jenner Meraih Penghargaan Indie Brand of the Year

MENJADI seorang beautypreneur di tengah persaingan yang ketat memang tak mudah. Tak sedikit beauty brand yang sudah mempunyai nama dan memang dikenal memiliki kualitas yang mumpuni.

Hal ini tentu juga dirasakan oleh si bungsu dari klan Kardashian-Jenner yang memiliki lini kosmetik dengan nama Kylie Cosmetics sejak 2015. Bisnisnya terus menanjak seiring berjalannya waktu dengan memproduksi beragam beauty item.

Mulai dari Lip Kit yang pada awal peluncurannya November 2015 sold out dalam waktu semenit saja dengan harga US$ 255 per shade, lalu KyShadow Bronze Pallet, fake eyelashes dan masih banyak lagi. Dirinya juga terus konsisten mengunggah mini clip sederet video peluncuran lini kosmetiknya di media sosial seperti Snapchat.

Usahanya ini membuahkan hasil, pada 27 Desember 2016, sebagaimana dilansir TeenVogue, Ky dengan Kylie Cosmetics-nya mendapatkan penghargaan Indie Brand of the Year dalam WWD Beauty Inc. Award 2016. Kabar bahagia ini pun tak luput ia bagi di akun Snapchat.

Brand-nya tersebut juga disejajarkan dengan nama-nama besar seperti, Pat McGrath Labs, Neutrogena;s LED mask dan Urban Decay yang juga memenangkan kategori yang sama.