Ini Jawaban Natasha Manuella Mengapa Indonesia Raih Juara 2 di Fast Track Top Model

Thank you Jesus ๐Ÿ™๐Ÿปโค๏ธ It's beyond expectation :') Thank you everyone for your prayer and support, Indonesia in top 3 FT Top Model ๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉthanks a lot to YMI, @starharvestacademy @starmedianusantara, my one and only @wendymasko and everyone who ever taught me to do a catwalk, @francebook, teman-teman MI, dan lain-lain ๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ™Œ๐Ÿป Terima kasih banyak! Mohon doa, dukungan dan votenya selalu ya ๐Ÿ’• Love you all! God bless :) Wearing Indonesian designer dress, @_crystalclarissa_ โค๏ธ #MW2016 #MissWorld2016 #MissWorld #NatashaGoestoMW2016 #feelsoblessed

A photo posted by MissWorld Asia & Indonesia '16 (@natashamannuela) on Dec 16, 2016 at 8:52pm PST