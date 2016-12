Keunggulan Peran Perempuan ketika Menjadi Pemimpin

PEREMPUAN selalu diidentikan dengan kaum lemah yang hanya mengurus suami dan anak. Padahal di balik itu, perempuan memiliki keunggulan tersendiri. Apa saja keunggulan tersebut?

Pada beberapa waktu lalu, kegiatan Konferensi Tingkat Menteri ke-6 di negara – negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) terlihat perempuan memiliki power.

Kehadiran Indonesia bahkan memperkuat komitmen negara di bidang pemberdayaan perempuan. Konferensi yang berlangsung pada tanggal 1-3 November 2016 lalu ini dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.

Konferensi yang mengangkat tema “Status of Women in OIC Member States in Light of the Current Challenges”, bertujuan untuk mengadaptasi mekanisme dan institusi OKI agar semakin mampu berkontribusi dalam menjawab permasalahan terkini yang dihadapi perempuan di negara-negara muslim.

Kehadiran Menteri Yohana di persidangan antara lain berbagi pengalaman tentang capaian dan tantangan Indonesia dalam melaksanakan berbagai tujuan Rencana Aksi Organisasi Kerjasama Islam untuk Pemajuan Perempuan/OPAAW (OIC Plan of Action for the Advancement of Women).

Selain itu, Menteri juga memaparkan hasil peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan ekonomi maupun perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan serta dalam situasi krisis, bencana alam dan konflik bersenjata di negara-negara muslim.

Konferensi Pertemuan Tingkat Menteri diselenggarakan dua tahun sekali di bawah kerangka Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan khusus membahas isu-isu yang terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di negara anggota OKI. Sebelumnya pada tahun 2012, Indonesia pernah menjadi tuan rumah yang menghasilkan dokumen Jakarta Declaration.

“Solidaritas dan pemajuan isu perempuan di antara negara muslim dapat direalisasikan secara nyata melalui kerjasama teknis. Misalnya, di bidang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan dalam situasi krisis dan bencana alam, mendorong peningkatan penguatan mekanisme dan kerjasama di antara negara-negara muslim, khususnya dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini, mulai dari konflik, kemiskinan, radikalisasi, kekerasan, terorisme, dan krisis kemanusiaan di mana perempuan dan anak perempuan senantiasa menjadi korban,” ujar Menteri Yohana.