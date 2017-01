Liburan Tahun Baru, Siapkan Bekal Minuman & Makanan Hangat

SELAIN bertepatan dengan momen Natal dan Tahun Baru, awal tahun juga kerap dimanfaatkan untuk sejenak rileks dari rutinitas harian. Liburan salah satunya, karena secara psikologis tubuh dan fikiran perlu rileks sebelum kembali mengejar target di tahun mendatang.

Tapi awal tahun selalu identik dengan musim penghujan dan musin dingin di berbagai belahan negara. Jika berniat berlibur di awal tahun, jangan lupa membawa bekal minuman dan makanan hangat agar fisik tetap fit.

Dilansir dari Greatpicnicideas, Minggu (1/1/2017) berikut tips dan trik membawa bekal makanan dan minuman saat musim penghujan atau musim dingin.

Pastikan minuman dalam keadaan hangat

Minuman hangat pastinya disajikan dalam keadaan hangat jadi pastikan secangkir minuman itu hangat, tapi bukan berarti mendidih. Minuman hangat yang disajikan terlalu panas justru akan berbahaya karena bisa saja melukai mulut Anda.

Membawa termos

Termos adalah alat yang sangat dibutuhkan saat travelling, terutama untuk menyimpan air panas. Memang beberapa hotel atau vila menyediakan fasilitas teko listrik tetapi termos tetap alat penyimpanan yang praktis dan bisa mudah dibawa kemana-mana. Saat hendak membuat hot chocolate, jahe hangat atau minuman hangat lain di lokasi berlibur, Anda bisa langsung menyeduhnya dari air yang dibawa menggunakan termos.

Bawa sup

Sup adalah obat alami untuk masalah lapar dan makanan saat cuaca dingin. Tempatkan sup siap santap dalam mug yang bisa menjaga suhu hangatnya. Nikmati sup dengan sendok saat menikmati cuaca dingin. Liburan di musim penghujan bukan alasan untuk hanya berbaring di bawah selimut hangat.

Bawa teh dan kopi

Teh selalu bisa menjadi solusi saat masalah fisik menghampiri, minuman herbal ini membantu menyegarkan tubuh jika diseruput pagi hari atau saat tubuh sedang kedinginan. Dengan membawa bekal teh celup, Anda bisa dengan mudah menyeduhnya menggunakan air termos yang sudah dipersiapkan. Demikian juga untuk kopi, apalagi jika Anda penggemar kopi. Minuman pekat ini bisa jadi mood booster teman berbincang.