Hary Tanoe Nikmati Liburan Tahun Baru Bersama Keluarga di Disneyland California

LIBURAN akhir tahun menjadi waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di taman hiburan. Hal inilah yang dilakukan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo bersama keluarga.

Bersama istri tercinta dan anak-anaknya, Hary Tanoe berlibur ke Disneyland California Adventure, Amerika Serikat. Momen ini diunggah ke Twitter resminya, @Hary_Tanoe.

Meet Donald Duck 🦆 with @hary.tanoesoedibjo @valenciatanoe @jessicatanoe @clarissatanoe @wdstroke2107 @linapriscilla @davidaudy



Dalam foto tersebut, terlihat Hary Tanoe berdiri di samping istrinya dan keempat anaknya ketika berpose di depan ikon Mickey Mouse.

"Liburan bersama keluarga di Disney California Adventure," cuit Hary Tanoe dalam Twitter-nya.

Selain foto bersama keluarga besar, Hary Tanoe juga mengunggah foto mesranya bersama sang istri, Liliana Tanoesoedibjo. Keduanya berangkulan di depan ikon Mickey Mouse, tampak serasi dengan warna pakaian yang senada.

Kunjungannya ke Disneyland California kali ini merupakan rangkaian liburan akhir tahun bagi keluarga Hary Tanoesoedibjo. Mereka pun akan menghabiskan malam tahun baru di Negeri Paman Sam tersebut.