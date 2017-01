Best 9 Trend Fashion Banyak Dicari di 2016, Termasuk Jaket Bomber Presiden Jokowi

TREN di dunia fesyen terus berlanjut. Bila kita melihat napak tilas perkembangan fashion setahun ini, pasti ada saja beberapa item yang tiba-tiba menjadi populer seketika.

Fashionista mengatakan, laporan dari Google berdasarkan pencarian teratas fashion item 'musiman' dan 'berkelanjutan' pada bulan Agustus silam adalah jaket bomber. Yup, jaket ini menjadi salah satu fashion item yang diburu orang.

Sementara itu beberapa tren sepatu, off the shoulder dress, slip cami dress, dan lainnya merupakan tren global yang paling populer di kalangan kaum wanita,

Sedikit flashback dalam setahun ini, kulik rangkuman seputar fashion tren yang mendadak hits dan beken di tahun 2016

Jaket bomber

Terhitung selama 12 bulan terakhir, lebih dari 61.000 jaket bomber pria dan wanita diluncurkan di Amerika Serikat dan Inggris. Tidak seperti jaket bomber pria yang begitu nge-hits, ternyata jaket bomber wanita mengalami penurunan harga sekira Rp 335ribu. Harga normal penjualan rata-rata Rp 1,7juta dan menurun menjadi Rp 1,4juta.

Popularitas ini mulai begitu bold pada akhir bulan Agustus silam. Gelombang jaket ini pun semakin dilirik masyarakat Indonesia, terutama saat Presden RI Joko Widodo juga mengenakan jaket bomber Zara dengan warna army. Dikenal sebagai Jaket Bomber Jokowi, tak sedikit pula masyarakat yang memburu jaket tersebut.

(foto: okezone dan asos)

Off the shoulder

Hingga detik ini busana off the shoulder tops begitu diminati oleh para fashionista. Setiap wanita tentu ingin tampil effortless dan tetap memukau, Summer collection ini begitu digandrungi sekira pertengahan tahun.

Menurut Washingtonpost, pada kuartal pertama 2016, terdapat 110 persen peningkatan busana ini di toko online. Edited, perusahaan yang menganalisis perkembangan dunia fashion, memantau lonjakan pakaian off the shoulder ini sekira 218 persen dalam pencarian Google. Busana off the shoulder ini begitu difavoritkan pada tahun ini.