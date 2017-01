Mengenang Pernikahan Paling Mengharukan Dunia Sepanjang 2016

MENIKAH dengan orang yang dicintai sejak pertama kali jatuh cinta itu luar biasa. Tidak semua orang dapat merasakan indahnya pernikahan yang beberapa tahun lalu pernah diimpi-impikan.

Nah, sejarah pernikahan 2016 mencatat pernikahan paling mengharukan di dunia. Pernikahan Callum Firks dan Amber Snailham menjadi pernikahan yang mengharukan. Tidak hanya bagi mereka berdua, tetapi juga bagi para tamu yang datang.

Bagaimana tidak? Pernikahan pasangan berusia 17 tahun ini dihadiri banyak simpatisan yang datang membawa 600 pound sterling atau sekira 100 juta rupiah. Ada hal yang membuat tamu terenyuh atas pernikahan pasangan ini.

Amber and Callum Firks married after they were dealt the devastating news the teen's cancer had spread

Callum Firks dan Amber Snailham menjalin kisah ketika keduanya bersekolah di Bedminster Down School. Keinginan kuat pria menikahi wanita tak terbendung, meski Amber Snailham telah divonis mengidap kanker ganas dan diprediksi hidupnya tak akan lama lagi.

Sejak usianya 13 tahun, Amber sudah didiagnosis menderita kanker tulang yang ganas. Namun, Firks tetap ingin berda di sisi wanita yang dicintainya. Dia berjanji akan menemani Amber sampai kapan pun.

Pasangan ini melakukan upacara pernikahan secara sederhana di Gereja St Petrus di Bristol dengan dihadiri keluarga dan teman dekat. Firks memberanikan diri bicara pada orangtua Amber untuk menikahi kekasihnya.

Menurutnya niat tulus dan ingin melihat kekasihnya selalu tersenyum adalah tujuan utama. Walau pada pernikahan, Amber tampil dengan rambut pendek karena kehilangan rambut akibat kanker yang dideritanya. Pasangan ini tampak sangat bahagia karena pernikahannya berjalan lancar.