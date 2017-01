Tunda Honeymoon Demi Anak, Pasangan Ini Dihadiahi Paket Perjalanan Mewah

DI penghujung 2016, sepasang suami istri asal Inggris, mendapat hadiah bulan madu tak terlupakan dari salah satu maskapai ternama dunia.

Kejadian ini bermula ketika Hanna dan Tom Bowran, terpaksa menunda momen bulan madu mereka setelah putri semata wayangnya lahir dalam kondisi prematur dan membutuhkan bantuan medis yang serius. Melihat hal tersebut British Airways menawarkan sebuah perjalanan tak terlupakan untuk merayakan Hari Natal dan Tahun Baru kepada mereka.

Ketika sampai di Bandara Airport beberapa waktu lalu, Hanna dan Tom langsung disambut baik oleh para staf maskapai dan dinyatakan sebagai pemenang program "unforgettable vacation".

Mereka mendapatkan penerbangan first class, dan sejumlah akses khusus seperti menunggu pesawat di first class lounge sebelum lepas landas.

Setelah mendarat di kota New York, pasangan tersebut langsung diantar ke Intercontinental New York Barclay hotel, untuk menginap di salah satu kamar presidential suite dengan biaya sekitar Rp405 juta.

Pihak maskapai juga mengajak Hanna dan Tom untuk menikmati hidangan lezat di rainbow room di rockefller center, bermain ice skating di, tur private di the intrepid air and museum, berbelanja di Macy's, dan diakhiri dengan menonton teater bertajuk the book of mormon. Demikian dilansir dari Travel + Leisure, Minggu (1/1/2017).