TAHUN BARU 2017: Wow, Puluhan Ribu Wisatawan Padati Edinburgh Rayakan Tahun Baru

PULUHAN ribu wisatawan dari 80 negara di dunia, terlihat memadati pusat Kota Edinburgh, Skotlandia untuk menyaksikan perayaan Tahun Baru bertajuk Edinburgh's Hogmanay Festival yang diselenggarakan oleh pemerintah kota tersebut.

Event ini sekaligus merayakan hari jadi Edinburgh Festival yang memasuki usia ke-70. Tak ayal jika serangkaian acara sengaja dibuat semeriah mungkin dibandingkan tahun lalu. Salah satunya adalah special laser and light show dengan tema "the stunning midnight moment pyrotechnic".

Selain itu, disediakan pula 7 panggung hiburan di sejumlah titik yang diisi oleh penampilan artis-artis ternama seperti Paplo Nutini, hingga The Charlatans and Salsa Celtica.

Menurut pihak pengelola, tahun ini mereka berhasil memecahkan rekor tahun sebelumnya dengan total kunjungan lebih dari 75.000 orang. "Saya rasa semua orang mengalami momen yang buruk di sepanjang 2016. Itu hal yang bagus, karena kami memiliki perayaan besar untuk membangkitkan semangat mereka," tutur Al Thomson, Director Edinburgh Festival.

Good evening from Edinburgh's Royal Mile. The @edhogmanay celebrations are about to begin! #blogmanay @thescotsman @edinburghpaper pic.twitter.com/TP8ihhFSCH