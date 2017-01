Bajak Foto Idol Grup Terkenal, Perusahaan Pakaian Ini Didenda Ratusan Juta

GIRLGROUP K-Pop yang sedang melejit namanya, GFriend mungkin boleh bernafas sedikit lega.

Pasalnya tuntutan soal pembajakan foto pemotretan yang dilakoni oleh GFriend beberapa waktu lalu, mulai mendapatkan titik terang. Seperti dilansir Kpopherald, Senin (2/1/2107) Pengadilan negeri wilayah distrik Seoul telah mengeluarkan perintah resmi kepada perusahaan pakaian "Three Q" untuk membayar denda senilai USD14480 atau sekira Rp195 juta kepada GFriend.

Lebih lanjut disebutkan bahwa denda tersebut, dilayangkan atas tindakan Three Q yang dengan sengaja membajak mempergunakan foto-foto hasil pemotretan GFriend untuk kepentingan pribadi. Diketahui bahwa beberapa waktu lalu saat girlgroup beranggotakan 6 dara cantik ini melakukan pemotretan untuk majalah "K WAVE” edisi April 2015, Three Q lah yang menyuplai outfit untuk keenam anggota GFriend tersebut. Namun Three Q selanjutnya menggunakan foto-foto untuk majalah tersebut sejak April hingga Juli 2015 untuk diunggah ke dalam situs resmi Three Q tanpa sepengetahuan agensi manajemen resmi GFriend, Source Music Entertainment.

(foto: kpopherald)

Hingga akhirnya, agensi manajemen GFriend melayangkan tuntutan terhadap Three Q untuk membayar sekitar 60 juta Won pada Maret 2016 lalu.

"Foto-foto tersebut telah diunggah selama kurang lebih tiga bulan lamanya, bertepatan di saat GFriend sebagai sosok public figure sedang sangat terkenal. Jadi sudah diduga bahwa perusahaan pakaian tersebut telah mendapatkan keuntungan lebih dari semestinya. Sejumlah kompensasi harus diberikan kepada GFriend, karena sebetulnya pihak majalah sudah memberikan kreditasi kepada Three Q. Ditambah lagi dengan foto-foto tersebut sudah pula diunggah ke situs-situs berita portal terkenal di Korea seperti Naver dan Daum," bunyi pernyataan resmi pengadilan negeri distrik Seoul.

Namun diberitakan lebih lanjut, pihak Three Q sendiri tidak menerima putusan pihak pengadilan tersebut.