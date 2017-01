Unik: Model di Situs Resmi Forever 21 Bisa Bergerak bak Model Nyata!

PERSAINGAN bisnis, di sector bidang apapun memang semakin tajam dari hari ke hari. Termasuk salah satunya persaingan di bisnis fashon.

Di mana persaingan bisnis yang tajam ini menyebabkan para pelaku di dalam industri ini harus melakoni serangakaian cara untuk bisa menarik perhatian pelanggan. Mungkin inilah yang sedang dilakukan fashion retail terkenal, Forever 21.

Seperti dilansir Cosmopolitan, Senin (2/1/2017) disebutkan bahwa Forever 21 baru saja meng-upgrade situs resminya dengan gift alias gambar bergerak. Di mana gift yang dimaksud ini adalah, gambar para model yang mengenakan aneka varian produk fesyen keluaran Forever 21 lengkap dengan gerak berpose bak seorang model di panggung runway pagelaran busana, lalu kemudian berjalan lalu menghilang dari tampilan layar situs.

Forever 21 on some Harry Potter type stuff with these moving pictures pic.twitter.com/5ZZz6PG9ik