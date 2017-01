Inilah Desainer Pendatang Baru yang Paling Bersinar di 2016

SEPANJANG 2016 banyak karya-karya cemerlang dalam lini fesyen muncul dari kalangan yang tak terduga, misalnya saja Rihanna, Kanye West di kancah internasional. Lalu untuk di Tanah Air sebut saja I.K.Y.K dan Pattrick Owen.

Meski belum ada sepak terjang yang mumpuni di industri fesyen, namun karya-karya mereka menghasilkan sesuatu yang berpengaruh besar dan membuat nama mereka kian bersinar. Berikut Okezone rangkum desainer pendatang baru yang paling bersinar 2016.

Kanye West

(foto: yahoo)

Selain menjadi rapper, sejak 2015 Kanye West meluncurkan sepatu olahraga yang modis. Tak main-main tipe sepatu Yeezy Boost-nya tersebut juga meraih penghargaan dari Footwear News untuk kategori sepatu terbaik.

Suami dari Kim Kardhasian ini juga berhasil membuat ratusan orang rela antri selama berhari-hari demi membeli sepatu hasil rancangannya tersebut. Satu-satunya desainer pria yang berhasil masuk dalam daftar ini, Kanye memang tidak henti-hentinya menghiasi pemberitaan media sepanjang tahun ini. Mulai dari fashion show Yeezy Season 4 collection yang ia gelar hingga pertemuannya dengan Donald Trump baru-baru ini. Ini yang menyebabkan Kanye West bisa dikatakan sebagai desainer pendatang baru yang paling bersinar di tahun ini.

Rihanna

(foto: puma)

Tahun 2016 tampaknya bisa dibilang sebagai tahun keberuntungan dari diva seksi, Rihanna. Bagaimana tidak? 2016 ini dewi fortuna tampak terus berpihak pada pelantun ‘Umbrella’ ini. Masih aktif dan terkenal sebagai salah satu penyanyi kenamaan dunia, serta menggoreskan nama menjadi salah satu ikon fashionista dunia, kini Rihanna juga berhasil mengukuhkan nama sebagai desainer sepatu berprestasi.

Karirnya sebagai desainer sepatu tidak lagi bisa dipandang sebelah mata, karena Rihanna bersama lini sepatu Rihanna‘s FENTY PUMA Creeper nya ini baru saja mendapatkan sebagai ‘Shoe of The Year’ dalam ajang penghargaan Footrwear News Achievement Awards 2016, yang pestanya dihelat di New York pada 29 November.

Tidak mengherankan jika sepatu sneakers dari Rihanna ini mampu meraih titel sebagai ‘Shoe of The Year’ pada 2016 ini, mengingat sepatu sneakers Rihanna ini menjadi tren global dan banyak dikenakan oleh jajaran selebriti dunia, belum lagi dengan selalu terjual habisnya sepatu ini setiap diluncurkannya koleksi terbaru.

Gigi Hadid