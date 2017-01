Setelah Strobing, Ketahui Teknik Make-up Terbaru: Draping

SAAT ini teknik make-up seperti counturing, highlighting atau strobing mungkin tengah menjadi favorit make-up junkie untuk terlihat lebih cantik. Tapi tahukah Anda ada teknik make-up terbaru ang unik yang juga bisa membantu menonjolkan atau menutupi beberapa bagian area wajah?

Teknik tersebut adalah draping. Jika Anda ingat, baru-baru ini supermodel Lily Aldridge baru saja mengaplikasikan teknik ini pada wajahnya dan diunggah ke media sosial miliknya. Lantas apa teknik draping itu sendiri.

Sebagaimana dilansir Refinery, secara orisinil teknik ini dibuat oleh make-up artis ternama pada era 70-an, Way Bandy. Kala itu teknik draping dikenal dengan “color grow”, dan akhirnya seiring berjalannya waktu berganti nama menjadi draping. Yang menjadi andalan teknik draping ini adalah menggunakan blush on dengan bentuk seperti huruf C di wajah.

Bukan hanya pada bagian pipi sebagai perona, namun hingga ke dahi atau diatas alis. Tak hanya itu, teknik draping juga meliputi leher di sisi kanan dan kiri yang dipulas dengan blush on untuk menutupi atau menonjolkan bagian tertentu dari wajah.