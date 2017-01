Pria Ini Nekat Melepas Celana Jeansnya di Atas Pesawat

BELAKANGAN ini, berbagai perilaku tidak sopan kerap mewarnai aktivitas penerbangan di seluruh dunia. Mulai dari penumpang yang mendengkur, hingga melepaskan kaus kaki beraroma tak sedap di dalam pesawat.

Beberapa waktu lalu, kejadian tak mengenakkan kembali terulang. Seorang pria tak dikenal, nekat melepaskan celana jeansnya, kemudian melebarkan kedua kakinya di dinding pesawat.

Tindakan tersebut berhasil menarik perhatian seorang komedian bernama Kumail Nanjiani, yang kebetulan duduk tepat di sebelah pria itu. Kumail melampiaskan kemarahannya dengan mengunggah sejumlah foto pada akun twitter pribadinya.

"Dua hari lalu saya sedang berada di dalam pesawat. Tiba-tiba seorang pria melepas celana jins dan melebarkan kakinya di dinding," tulis Kumail pada keterangan foto itu.

Anehnya, para kru pesawat tidak ada yang berani menegur pria tersebut. "Setelah 4 jam, seorang pramugari akhirnya memberanikan diri untuk menegur pria ini. Namun, 5 menit kemudian pria itu kembali menaikkan salah satu kakinya ke atas dinding,” pungkas Kumail.

Tweet storm. I was on a plane a couple of days ago. A guy took off his jeans & lounged around in his boxers with his feet up on the wall. pic.twitter.com/CHcsWXnlNB