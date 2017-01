Lagi, Gaya Klasik Melania Trump Bertema Hitam

MESKI kehadirannya menimbulkan dilema tersendiri bagi para desainer rumah mode ternama dunia, semenjak kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 terpilih.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Melania Trump di luar statusnya sebagai the next First Lady Amerika, adalah seorang wanita yang memiliki tampilan visual yang mumpuni.

Sebagai mantan model dan kini telah menjabat sebagai Ibu Negara, Melania paham betul bagaimana berpenampilan yang baik dan pantas di hadapan publik. Contohnya pada saat perayaan Tahun Baru belum lama ini, menghadiri pesta Tahun Baru bersama sang suami Donald Trump di Mar-a-Lago Palm Beach, Florida.

Melania memilih untuk bergaya klasik lewat balutan cocktail dress hitam keluaran rumah mode asal Italia, Dolce & Gabbana. Midi dress dengan aksen bow-front scoop-neck yang membalut tubuh jenjang Melania tersebut hadir dengan aksen hiasan pita di bagian kedua tali lengan yang bertabur batu perhiasan.

Cocktail dress ini sendiri disebutkan terbuat dari material bahan wool dan spandex, untuk harga sebagaimana dikutip Yahoo, Selasa (3/1/2017) dress ini dibanderol seharga USD2995 atau sekira Rp40,4 juta.

(Foto: Instagram @stefanogabana)

Menyempurnakan penampilannya malam itu, Melania juga tidak lupa untuk mengenakan aksesori gelang bermodel cuff bertabur batu permata berkilauan.

Sementara itu disebutkan pula bahwa ini bukanlah kali pertama Melania memilih untuk mengenakan koleksi rancangan Dolce & Gabbana. Sebelumnya wanita kelahiran 1976 ini juga memilih untuk mengenakan gaun dari rumah mode yang sama dan juga berwarna hitam saat acara debat ketiga kampanye Presiden AS beberapa waktu lalu.

Namun yang paling diingat publik ialah saat Melania mengenakan gaun strapless hitam dengan cutting rok mermaid pada acara penghargaan 83rd Academy Awards 2011 lalu.