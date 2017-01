Yuk Intip Produk Skincare Murah Andalan Supermodel Dunia

GLAMOR dan mahal, inilah imej yang melekat pada diri seorang supermodel. Terlebih lagi para supermodel dunia yang ternama.

Akan tetapi, di balik gemerlap dunia industri modeling dan fashion secara keseluruhan. Ternyata para supermodel dunia ini tidak enggan, untuk mengakui bahwasanya mereka pun menggunakan produk skincare yang berharga ramah di kantong dan mudah didapatkan di drugstore yang banyak ditemui di pusat-pusat perbelanjaan.

Penasaran siapa saja para model yang menggunakan produk skincare murah berharga di bawah Rp100 ribu? Apa saja produk yang dipakai? Yuk baca daftarnya di bawah ini, seperti dilansir Brydie, Senin (2/1/2017).

Gigi Hadid

Salah satu rahasia kulit wajah Gigi selalu tampak bersih, sehat, dan bercahaya adalah karena ia menggunakan St. Ives Fresh Skin Apricot Scrub dalam ritual mingguan scrubbing wajahnya. Gigi sendiri diketahui sudah lama menggunakan produk yang berharga senilai USD4 atau sekira Rp54 ribu ini.

Emily Ratajkowski

Emily menyebutkan bahwa Aquaphor Healing Ointment Tube menjadi salah satu produk skincare andalannya, di mana produk senilai USD5 atau setara Rp67 ribu ini selalu ia bawa kemanapun termasuk ketika sedang traveling. Emily biasanya mengaplikasikan krim ini untuk area kulit di bawah mata saat malam hari sesaat sebelum hendak tidur. Kulit kencang dan dan lembut disebutkan Emily jadi manfaat yang ia rasakan karena menggunakan produk ini.

Karlie Kloss

Sebagai supermodel terkenal yang kerap melakukan perjalanan berpindah-pindah negara, Karlie selalu menjaga agar kulit terutama kulit bibirnya agar terhindar dari kondisi kering. Vaseline for lips and dry skin Lip Teraphy Cocoa Butter disebutkan menjadi must have item sahabat Taylor Swift ini. Produk andalan Karlie ini sendiri hanya dijual seharga USD2 atau Rp27 ribu saja.