Raih Juara 3 Miss World 2016, Momen Terbaik di Hidup Natasha Mannuela

Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua orang, (yaa kamu!) yang telah mendukung saya dari awal perjalanan saya hingga hari ini. Kalian semua luar biasa 🙏🏻☺️ Sayang kalian! Semoga bisa ada hikmah yang di dapat dari cerita ku di awal tahun ini, mari kita sama-sama jalani tahun ini dengan kekuatan dan pengharapan yang baru ❤️ Terus berkarya, God bless abundantly! "janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan." #JourneywithNatasha #missworldindonesia2016

A photo posted by Miss World Indonesia 2016 (@natashamannuela) on Jan 1, 2017 at 4:59am PST