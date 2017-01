Bekal Unik untuk si Kecil Nasi Bungkus Anyaman Telur

濃厚デミグラスソースのいちまつオムライス ■材料 ・卵白 3個分 ・卵黄 3個分 ・牛乳 大さじ1 《バターライス》 ・ご飯 200g ・バター 20g ・塩胡椒 適量 《デミグラスソース》 ・牛こま切れ肉 50g ・しめじ 1/4房 ・玉ねぎ 1/4個 ・ビーフシチューのルー 2かけ ・チョコレート 2かけ ・ケチャップ 大さじ2 ・水 200ml ・パセリ 適量 ■手順 【事前準備】 ・卵の白身はよく箸で切ってサラサラにしておく。 ・卵の黄身と牛乳を混ぜておく。 ・フライパンにバターライスの材料を全て入れ、炒めておく。 1. フライパンで卵の白身と黄身をそれぞれ焼く。 2. 焼いたものを細く切り、白身と黄身を編む。 3. フライパンにバターを入れ、玉ねぎ、しめじ、牛肉を入れてよく炒める。 4. 炒まったらお水、ルー、ケチャップ、チョコレートを入れてとろみがつくまで加熱する。 5. お皿に編み込みご飯を盛り付け、周りにデミグラスソースを注いでパセリをかけたら完成! #food #foodie #cooking #recipe #tastemade #料理 #クッキング #レシピ #おうちご飯 #おうちごはん #おうちカフェ #ランチ #お昼ごはん #ディナー #夜ごはん

A video posted by テイストメイドジャパン (@tastemade_japan) on Jan 2, 2017 at 3:30am PST