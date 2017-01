Farah Quinn Sapa 2017 dengan Segelas Orange Jus

BANYAK hal dilakukan di awal tahun, semua orang tampaknya menyambut datangnya 2017 dengan suka cita. Tak terkecuali Selebriti Chef Farah Quinn yang menikmati tahun baru di Meksiko.

Lewat akun instagramnya @farahquinnofficial, chef seksi ini memposting foto tangannya yang menggenggam segelas jus jeruk. Yang terlihat segar dan cerah ceria bukan hanya segelas jus jeruknya tapi juga pemandangan di depannya.

Hamparan laut biru serta perkotaan dipayungi langit cerah yang juga tak kalah biru. Hari yang cerah menyambut pergantian tahun. Perbedaan waktu antara Indonesia dan Meksiko cukup terpaut jauh. Saat di Indonesia sudah menikmaati hari kedua, di Meksiko baru datang hari pertama di 2017.

Tengah berada di Meksiko, Farah menyapa pagi di tahun 2017. “Hola 2017! It’s great to see you! Pagi pertama di 2017,” tulis Chef Farah Quinn dalam captions fotonya.

Hola 2017! It's great to see you! ☀️💙🎊 #feelingblessed Pagi pertama di 2017! ☀️🎉 #LosCabos #FQmexico A photo posted by Farah Quinn (@farahquinnofficial) on Jan 1, 2017 at 10:08am PST

Foto yang diposting tepat pada 1 Januari 2017 waktu setempat ini mendapat banyak respon positif dari netizen. Foto dan sapaan Farah mendapat tak kurang dari 3,2 ribu likes serta beberapa tanggapan komentar yang banyak mengucapkan selamat tahun baru.