Makin Hits, Bella Hadid Kini Muse Teranyar Fendi 2017

SEDERET pencapaian yang telah diraih pada 2016 dirasa belum cukup oleh supermodel hits, Bella Hadid.

Bagaimana tidak, 2017 baru berjalan kurang dari lima hari namun Bella sudah mengawali tahun ini dengan kembali menorehkan sebuah prestasi dalam daftar resumenya sebagai seorang supermodel dengan umur karir yang bisa dibilang masih terbilang pendek.

Di mana pencapaian yang diraih Bella ini bisa disebut sebagai salah satu mimpi besar dari banyak rekan-rekan sejawatnya sesama model. Ya, seperti dikutip Harpersbazaar, Rabu (3/1/2017) Bella baru saja mengumumkan kepada khalayak bahwa dirinya telah berhasil menjadi wajah teranyar dari kampanye Spring/Summer 2017 rumah mode mewah asal Italia, Fendi.

Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Bella melalui sebuah foto yang ia unggah ke akun Instagram pribadinya semalam. Adik kandung Gigi Hadid ini menunggah foto hasil pemotretan kampanye Fendi di mana disebutkan bahwa proses pengambilan gambar untuk kampanye ini dilakukan langsung oleh sosok legendaris di dunia fashion global, Karl Lagerfeld.

(Foto: Harpersbazaar)

“What dream come true to start off the new year!" tulis Bella dalam caption foto tersebut. Lewat caption ini bisa dilhat bahwa berhasil didapuk menjadi muse teranyar Fendi adalah sebuah pencapaian besar bak sebuah mimpi menjadi kenyataan bahkan bagi seorang model terkenal sekelas Bella Hadid.

Dalam foto tersebut Bella tampak mengenakan sleeveless dress warna tembaga bermotif floral dengan cutting rok peplum, sambil menenteng handbag Fendi berwarna peach serta menyematkan kacamata berbingkai besar untuk membingkai wajahnya. Mengawali 2017 dengan menjadi muse teranyar Fendi tentunya jadi sesuatu yang besar untuk mengembangkan karir Bella di tahun ini.

Walau meskipun sebetulnya berkolaborasi dengan rumah mode mewah Italia ini bukan kali pertama untuk Bella, setahun lalu dirinya juga masuk sebagai daftar jajaran model yang berjalan di panggung runway mewah pagelaran busana high couture Fendi dalam rangka memperingati anniversary ke 90 tahun Fendi di Roma, Italia pada Juli 2016 lalu.