Bergaya dengan Tie Dye Tanpa Terlihat Urakan

PATTERN tie-dye diprediksi akan jadi salah satu yang menghiasi tren fashion tahun ini. Sederet rumah mode ternama menampilkan pattern tie-dye dalam presentasi koleksi terbarunya, mulai dari Altuzarra hingga Valentino.

Tie-dye sendiri kerap kali dikaitkan erat dengan outfit para kaum Hippie dan backpacker yang terlihat asal dan berantakan. Akan tetapi jika mengetahui dan memahami trik padu-padan dalam mengenakan tie-dye ini, pattern satu ini bisa menjelma jadi tampilan yang trendi nan modis loh.

Lalu sebetulnya apa kunci bisa bergaya chic dengan tie-dye tanpa terlihat berkesan urakan? Simak uraiannya di bawah ini, seperti dikutip Elle, Rabu (4/1/2017).

Gunakan aksesori simpel

(Foto: Elle)

Mengenakan outfit dengan pattern meriah satu ini ialah, menjaga penggunaan aksesori seminimalis dan sesimpel mungkin. Gunakan aksesori yang dapat mengeluarkan kesan classy pada tampilan keseluruhan. Misalnya dengan memadukan celana tie-dye, atasan berpotongan simpel warna hitam, lalu lengkapi penampilan dengan aksesori seperti sepatu hak tinggi jenis stiletto warna hitam dan tote bag yang warnanya disesuaikan dengan warna palette celana tie-dye.

Beri unsur fresh pada outfit

(Foto: Elle)

Masukkan unsur fresh dalam permainan outfit. Caranya bisa dengan mengenakan T-shirt atau tank top putih polos lalu tumpuk dengan jaket jeans tie-dye yang semarak. Terakhir, tinggal kenakan ripped boyfriend atau skinny jeans warna biru klasik. Dengan ini Anda bisa terlihat fresh tanpa terlihat berlebihan.

Berani bergaya kontras

(Foto: Elle )

Kontras di sini maksudnya ialah memasangkan outfit tie dye bergaya atau bersiluet feminin dengan aksesori dengan aura tomboy dan maskulin. Seperti contohnya mix and match tie-dye dress beraksen renda dengan sepatu boots hitam bermodel militer yang tangguh dan maskulin.

Gaya monokrom

(Foto: Elle)

Bergaya monokorom jadi kunci yang keempat. Berpenampilan monokrom dengan tie-dye bisa dicapai dengan memakai rok tie-dye warna hitam putih berpotongan span selutut yang dipasangkan dengan atasan blus hitam polos dan sepatu high heels hitam jenis ankle strap. Gaya ini bisa Anda kenakan untuk pergi ke kantor loh!

Tampil maksimal

(Foto: Elle)

Tampil all out, bold dan maksimal dengan rok tie-dye model maxi (bisa panjang ataupun medium) yang di mix and match dengan jaket kulit warna hitam dan platform heels dengan aksen studs.