Ini Kolaborasi Zayn Malik dan Giuseppe Zanotti

MOMEN yang ditunggu-tunggu oleh para fashion people akhirnya tiba juga. Momen yang akhirnya muncul ini terkait dengan koleksi kolaborasi terbaru penyanyi terkenal, Zayn Malik dengan rumah mode mewah dunia.

Ya, seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa Zayn sekarang tidak hanya menancapkan taringnya di dunia musik dengan berkarir sebagai penyanyi solo. Tetapi juga mengembangkan dirinya di dunia fashion dengan berkolaborasi dengan rumah mode dunia ternama.

Setelah belum lama ini Zayn diberitakan melakoni projek kolaborasi dengan Versace, Zayn juga disebutkan telah berkolaborasi dengan Giuseppe Zanotti untuk membuat koleksi sepatu pada Agustus 2016 lalu.

(Foto: Hollywoodlife)

Kini, wujud dari sepatu hasil kolaborasi Zayn dengan Giuseppe Zanotti tersebut telah dihadirkan oleh keduanya. Peluncuran koleksi sepatu ini sendiri diberi nama Giuseppe for Zayn, dengan menghadirkan dua model sepatu boots dan dua model sepatu sneakers. Di mana setiap dalam model sepatu Giuseppe for Zayn yang terbuat dari material bahan suede dan kulit ini terdapat plakat logo bertuliskan ‘Giuseppe for Zayn’.

Berkolaborasi dengan nama besar di dunia fashion seperti Giuseppe, kekasih supermodel Gigi Hadid ini merasa bahwa koleksi hasil kolaborasi ini akan menuai berjalan dengan lancar dan menuai kesuksesan. “Aku yakin jika bicara soal gaya fashion, maka kita harus berani mengambil kesempatan yang ada, berani, dan tidak takut dalam mengekspresikan diri kita sendiri. Kolaborasi dengan Giuseppe dengan segala koleksinya selama ini yang luar biasa, aku sendiri meyakini bahwa projek ini akan berhasil,” ungkap Zayn.

(Foto: Hollywoodlife)

Sementara itu Giuseppe sendiri menuturkan bahwa, ia sendiri memandang bahwa partner kolaborasinya tersebut adalah seseorang yang memiliki fashion style mumpuni sehingga pantas disebut sebagai ikon fesyen.

“Zayn buatku adalah seorang sosok fashion icon, dia ikon yang sebenarnya. Dia berani menampilkan gaya tampilan berbusana yang menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya tanpa perlu harus meniru-meniru orang lain. Seperti musiknya yang sangat soulful, gaya berbusananya pun demikian alaminya. Zayn bisa bergaya keren, rebel, namun tetap terlihat modern,” ujar Giuseppe Zanotti, sebagaimana disitat Hollywoodlife, Rabu (4/1/2017).