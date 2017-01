Make-Up Set Game of Thrones, Saingi Make-Up Set Harry Potter?

ADA lagi kabar membahagiakan bagi para make-up junkie, ada apakah gerangan?

Dunia kosmetik yang semakin hari semakin berwarna, kini semaraknya bertambah lagi dengan kehadiran satu set make-up unik yang diadaptasi dari serial televisi terkenal di dunia yang kisahnya diangkat dari novel, Game of Thrones.

Ialah Storybook Cosmetics yang kembali menghadirkan inovasi unik ini, setelah sebelumnya Storybook Cosmetics jugalah yang menghadirkan set make-up bertemakan Harry Potter yang tentunya menjadi topik pembicaraan di mana-mana, khususnya di kalangan para pengguna dan pecinta make-up.

Kehadiran akan make-up bertemakan Game of Thrones ini diumumkan langsung oleh Storybooks Cosmetics melalui akun Instagram resminya, Selasa 3 Desember 2017 kemarin.

"Another possible collection for 2017! Here is hoping @HBO sells us the licensing! If only half of these deals go through we are gonna have some AMAZING collabs this year!" tulis Storybooks Cosmetics dalam foto yang menampilkan wujud tampilan set make-up Game of Thrones tersebut.

Sebagaimana dilansir Teenvogue, Rabu (4/1/2017) set make-up Game of Thrones ini hadir dengan paket sebuah highlighter compact berukiran pattern khusus warna abu-abu, palette eyeshadow dan blush on berbagai warna yang berbentuk sebuah buku tebal lengkap dengan kuas make-up berbentuk pena sayap, hingga aneka lipstik dengan bentuk tube tabung layaknya bentuk telur seekor naga.

Akan tetapi dari caption yang dituliskan dalam foto tersebut, tampaknya pihak Storybook Cosmetics sendiri masih berupaya keras untuk mendapatkan lisensi hak cipta dari pihak HBO sebagai pihak publisher resmi tayangan serial drama televisi Games of Trones.

Lalu apakah kehadiran set make-up bertemakan Games of Thrones ini akan menjadi saingan dari set make-up bertemakan Harry Potter? Kita doakan saja bahwa set make-up unik bisa segera hadir di pasaran sehingga bisa segera dimiliki.