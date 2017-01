Dikritik Mendandani Melania Trump, Ini Reaksi Stefano Gabbana

SEPERTI yang telah diberitakan sebelumnya, bahwa pada pesta perayaan Tahun Baru belum lama ini. Terungkap bahwa calon Ibu Negara ke-46 Amerika Serikat, Melania Trump mengenakan dress rancangan Stefano Gabbana dari rumah mode tersohor di dunia, Dolce & Gabbana.

Melania yang kala itu mengenakan sepotong cocktail dress warna hitam, midi dress dengan aksen bow-front scoop-neck yang membalut tubuh jenjang Melania tersebut dihiasi dengan aksen pita di bagian kedua tali lengan yang bertabur hiasan batu perhiasan.

Di tengah banyak pujian yang datang untuk Stefano atas desain rancangannya yang menawan, kritikan pun tidak luput dilayangkan para netizen kepada Stefano.

Disebutkan, netizen memborbardir Stefano dengan komentar-komentar yang berbunyi seperti “I think I just bought my last Dolce piece," dan "I'm disappointed by this...your brand has always been diverse and supportive of all types of minorities...how can u support this party?".

Stefano yang memang dikenal cukup aktif berkomunikasi secara komunikatif dengan para pengikutnya di Instagram pun sontak langsung memberikan reaksi atas banyaknya komentar bernada kritikan tersebut.

(Foto: Yahoo)

“Please you dont buy anymore my fashion please!!!" , "I dont need a ignorant costumer!!! And please dont follow me!!! And u need to be careful x think all this stupid thing just x 1 dress." tulis Stefan.

Dari komentar yang dituliskan oleh Stefano tersebut, tersirat jelas bahwa Stefano tidak habis pikir bahwa para netizen memborbardir dirinya dengan komentar-komentar bernada kebencian hanya karena gaun rancangannya yang bernilai USD2995 atau sekira Rp40,4 juta tersebut dikenakan oleh istri Donald Trump, Melania.

Lebih lanjut, Stefano juga menegaskan bahwa ia merasa tidak perlu berlaku pilih kasih kepada Melania sebagai salah satu klien Dolce & Gabbana, ia juga meminta bahwa dirinya tidak membutuhkan pengikut dan pelanggan yang hanya bisa mengkritik dirinya secara brutal.

Foto tampilan Melania dengan dress Dolce & Gabbana yang diunggah oleh Stefano sendiri, hingga kini memang telah mendapatkan lebih dari 1200 buah komentar dari para netizen semenjak diunggah Senin 2 Desember 2017 lalu. Demikian sebagaimana dikutip Allure, Rabu (4/1/2017).