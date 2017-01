Hidup Sehat Jadi Resolusi 2017? Yuk Santap Sup Mentimun dan Melon

SELAMA bertahun-tahun mengabaikan sistem tubuh dengan pola makan dan tidur yang tidak teratur akan membuat sistem dalam tubuh Anda meradang. Untuk membuat tubuh Anda kembali berenergi, ada beberapa resep ampuh yang dapat Anda olah di rumah.

Salah satunya adalah cucumber & melon souper cooler. Ini adalah salah satu sup dingin yang simpel dan hanya butuh waktu kurang dari 10 menit untuk membuatnya. Sup ini berkhasiat untuk mendetoks tubuh dan mengurangi risiko kanker dan penyakit jantung.

Dikutip dari buku Miracle Soups 70 Resep Sup Lezat Berkhasiat, karya Amanda Cross, berikut resep lengkap membuat cucumber & melon souper cooler, selamat mencoba, Rabu (4/1/2017).

Bahan-bahan

400 g daging melon, buang bijinya dan potong kasar

1 menitmun, kupas, buang biji, dan potong-potong kasar

2 sdm daun mint, cincang halus

600 ml jus anggur dry white

2 sdm yogurt

2 kubus es batu (jika suka)

Penghias

Stroberi cincang

Irisan mentimun

Daun mint

Cara membuat

1. Blender melon, mentimun, mint, jus anggur, dan yogurt dalam food processor selama 1 menit. Jika Anda ingin segera menyajikan sup ini, tambahkan beberapa kubus es batu dengan bahan lainnya. Alternatif lainnya, tuang sup ke dalam mangkuk dan dinginkan sup dalam lemari es sekurang-kurangnya 2 jam;

2. Sajikan dalam mangkuk dan hiasi dengan stroberi, irisan mentimun dan mint.