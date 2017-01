Buka Cabang di Dalam Gedung Vatikan, Restoran Cepat Saji Ini Tuai Kontroversi

SALAH satu restoran cepat saji ternama asal Amerika Serikat, baru-baru ini membuat sebuah kontroversi setelah meresmikan gerai terbarunya yang berlokasi di dalam gedung Vatikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, restoran cepat saji terbesar di dunia itu memang sedang mencoba menaklukkan industri kuliner di Italia. Bahkan, McDonald's sempat membuka cabang terbaru tepat di sebelah objek wisata Duomo di Milano. Namun, keputusan tersebut diprotes secara besar-besaran oleh penduduk asli Italia.

Sekarang mereka kembali membuat sebuah kontroversi, setelah meresmikan McVatican di dalam gedung Vatikan yang notabene merupakan tempat tinggal Paus.

McDonald's is now in Vatican City. Does this mean they gotta rewrite the bible explaining how God made Eve from a McRib? (You're welcome)