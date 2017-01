Oprah Winfrey Resmi Merilis Buku Masak Pertamanya

BANYAK orang kenal Oprah Winfrey sebagai pembawa acara sekaligus penulis buku. Ada puluhan buku yang sudah ia tulis, namun kali ini perempuan berambut keriting ini resmi meluncurkan buku masak untuk pertama kalinya.

Dikabarkan FoxNews, Rabu (4/1/2017) buku masak yang dibuat Oprah berisi hal seputar kuliner termasuk makanan favoritnya. Kemarin, Selasa, 3 Januari 2017 Oprah resmi melempar karya tulisnya ke pasaran. Buku berjudul, 'Food, Health and Happiness: 115 On-Point Recipes for Great Meals and a Better Life' ini siap jadi koleksi pecinta buku sekaligus pecinta kuliner.

Dalam bukunya ini, Oprah banyak bertutur, tak hanya membedah tentang bagaimana mengolah makanan menjadi santapan lezat tapi juga sisi lain dari pengolahan makanan. Oprah menjabarkan bagaimana perjalanan serta pengalamannya seputar makanan yang ia bahas dalam bukunya.

Isi bukunya juga ditulis berdasarkan pengalamannya bertahun-tahun mencicip berbagai makanan. Beberapa kisah juga diceritakan seputar makanan favoritnya.

"Selama saya bisa ingat makanan tertentu, saya akan membagikannya kepada orang lain. Karena saya termasuk tipe orang yang senang berbagi dan membuat hidup semakin lebih baik. Saya juga senang membagikan cerita, membantu serta memudahkan semua urusan. Saya harap semua orang bisa merasa terbantu," kata Oprah.