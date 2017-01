Penginapan Rahasia Ini Muncul Secara Ajaib di Lokasi Liburan di Wales

BISAKAH Anda bayangkan diri Anda tengah main ke dalam hutan, lalu tiba-tiba sebuah bangunan muncul secara ajaib dan bisa Anda inapi. Imajinasi ini yang nampaknya menginspirasi sebuah perusahaan di Wales membuat program liburan yang ajaib.

Jika glamping atau kemah mewah sudah mulai menjadi tren, Epic Retreats meluncurkan sesuatu yang melebihi imajinasi para traveller. Di sejumlah lokasi rahasia, bangunan hotel dengan beragam bentuk dapat muncul untuk Anda jadikan tempat menginap.

(foto: Wales News Service)

Yang pasti, Anda harus memesan terlebih dulu kamar tersebut untuk mendapatkan pengalaman unik tersebut. Sekiranya ada delapan desain berbeda yang ditawarkan, seperti Arthur’s Cave, Black Hat, Cabin in the Woods, Dragon’s Eye, Little Dragon, Miner’s Hut, Skyhut, dan Slate Cabin.

Epic Retreats dalam periode peluncuran programnya hanya membuka kurang dari 200 pemesanan. Jadi, tidak terlalu banyak orang yang akan merasakan pengalaman tersebut. Bahkan setelah selesai menginap, penginapan akan hilang, sehingga tidak ada orang lain yang tahu keberadaannya.

(foto: Wales News Service)

Selain menginap di tempat rahasia, pemesan juga akan dilayani dengan berbagai kegiatan khas Wales, seperti mencoba bir sampai memancing ikan. Demikian seperti dilansir dari Metro, Rabu (4/1/2017).

(foto: Wales News Service)